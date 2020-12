Meross bietet ab sofort einen HomeKit WLAN-Schalter: Bei dem Meross Universalschalter MSS710HK handelt es sich um einen „intelligenten Kabelschalter“, den ihr bei Lampen, Ventilatoren, Heizlüftern etc. integrieren könnt.

Meross WLAN Universalschalter ist da

In den vergangenen Monaten hat Meross zahlreiche HomeKit-Produkte auf den Markt gebracht. Unter anderem denken wir hier an HomeKit-Steckdosen, HomeKit-Vintage-LED-Glühbirnen, HomeKit-LightStrips, HomeKit-Lichtschalter und mehr. Ab sofort ergänzt der Universalschalter MSS710HK das Portfolio.

An dieser Stelle könnte sich die Frage aufdrängen, warum man nicht einfach eine klassische HomeKit-Steckdose verwendet. Klar, das geht natürlich auch. Allerdings ermöglichen manchmal die örtlichen Gegebenheiten nicht die Installation einer Steckdose. An diese Stelle springt nun der flache Universalschalter. Diesen integriert ihr in das Kabel eines Gerätes und macht dieses zu einem Smart Home Produkt.

Laut Hersteller misst der WLAN Universalschalter 9,8 x 4,7 x 2,3 cm und wiegt dabei 120 Gramm. Neben der HomeKit-Funktionalität bietet euch der Universalschalter auch Unterstützung für Amazon Alexa und Google Assistant. Ist könnt den Meross Universalschalter MSS710HK damit unter anderem bequem per Siri, über die Apple Home-App oder eine andere HomeKit-fähige App steuern. Natürlich könnt ihr auch Regeln, Szenen und Automationen nutzen.

Das Doppelpack des Meross Universalschalter MSS710HK kostet normalerweise 31,99 Euro. Aktuell könnte ihr auf der Amazon Produktseite einen 15 Prozent Rabatt-Gutschein einlösen, so dass nur 27,19 Euro bzw. pro Schalter nur 13,60 Euro fällig werden.