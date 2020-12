Nachdem es in den letzten Wochen und Monate verhältnismäßig ruhig rund um ein Apple Car war, intensivieren sich in den letzten Tagen wieder die Gerüchte. Unter anderem hieß es, dass Apple an einer revolutionären Akku-Technologie arbeitet. Tesla-Chef Elon Musk mischt sich in die Diskussion ein und bestätigt, dass er mit Tim Cook über die Möglichkeit sprechen wollte, Tesla an Apple zu verkaufen.

Immer mal wieder gab es „Vorschläge“, dass Apple doch Tesla übernehmen solle, um sich Know-How bei der Entwicklung eines eigenen selbstfahrenden Autos einzukaufen. Nach wie vor operiert Tesla eigenständig und weiterhin heißt es, dass Apple an einem Apple Car arbeitet. Nachdem es zuletzt einen Wechsel an der Spitze der Verantwortlichkeit gab und Siri-Chef John Giannandrea fortan für das Projekt Titan verantwortlich zeichnet, meldet sich Tesla-Chef Elon Musk mit zwei Tweets zu Wort, die aufhorchen lassen.

Er gibt an, dass er während der dunkelsten Tage des Model 3 Programms, Apple CEO Tim Cook kontaktiert habe, um mit diesem über die Möglichkeit zu sprechen, dass Apple Tesla kauft. Der Kaufpreis soll bei einem Zehntel des aktuellen Wertes gelegen haben. Tim Cook zeigte jedoch kein Interesse an dem Treffen.

During the darkest days of the Model 3 program, I reached out to Tim Cook to discuss the possibility of Apple acquiring Tesla (for 1/10 of our current value). He refused to take the meeting.

— Elon Musk (@elonmusk) December 22, 2020