„Today at Apple“ und „Made in LDN“ stellten vergangenen Sommer in London jungen Künstlern ein umfangreiches Programm zur Verfügung. Dank mehreren virtuellen Kursen und Veranstaltungen konnten sich die jungen Kreativen vielseitig weiterbilden und bei der Gelegenheit zeigen, was sie gemeinsam schaffen können. Zum Abschluss des Jahres feiern Apple und Mayor of London die Kreativität der jungen Menschen und zeigen Kurzfilme, die im Zuge des Programms entstanden sind.

„Today at Apple“ und „Made in LDN“

Die Reihe „Music Survival“ startete im Juli online und brachte Londoner Künstler im Alter von 16 bis 25 Jahren in Webex-Sessions mit den besten Kreativen Großbritanniens zusammen. Die Teilnehmer lernten in fünf Wochen, wie man Texte verfasst, Emotionen in der Musik ausdrückt und sich einen positiven Ruf als Künstler aufbaut.

Im August bot der „Music Survival Final Showcase“ den jungen Künstlern die Möglichkeit, ihre Musik vor einer Jury aus Experten, Musikern und Managern zu präsentieren. Der Showcase wurde live auf YouTube und Instagram gestreamt.

„All Change“ und die Wohltätigkeitsorganisation „Hounslow Action for Youth“ brachten junge Frauen zusammen, um die Kraft ihrer Stimme in virtuellen Sessions in Poesie, Kunst und Tanz zu erkunden. Der „Speak Out Final Showcase“ feierte dann im September seine Live-Premiere.

Zudem arbeiteten „Today at Apple“ und „Made in LDN“ zusammen, um virtuelles Karriere-Coaching zu Bewerbungsgesprächen und Networking abzuhalten. Hierbei waren auch Apple-Teammitglieder zu Gast, die den Jugendlichen wertvolle Tipps geben konnten.

Die Filmemacherin Basma Khalifa hat das Programm in diesem Sommer begleitet und mit einer Serie von Kurzfilmen dokumentiert, die ihr nachfolgend seht:

