Das Macerkopf-Team wünschen euch ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest 2020. Bevor wir euch in den „Heiligen Abend“ entlassen, möchten wir uns noch einmal an euch richten und euch in diesem Jahr in erster Linie auch ein „gesundes“ Weihnachtsfest wünschen. Wir können uns zumindest nicht daran erinnern, dass Gesundheitsthemen stärker im Vordergrund standen, als in den abgelaufenen 12 Monaten.

Frohe Weihnachten 2020

Man wacht auf, blickt auf den Kalender und kann es kaum glauben, dass wir schon beim 24. Dezember 2020 angekommen sind. Klar, das Jahr ist noch nicht ganz vorbei, es kommt uns allerdings so vor, dass die letzten Monaten nur so an uns vorbei gerauscht sind. Dies mag am Alter, an der Vielzahl der Apple Produktneuheiten im Herbst (die kaum ein Durchatmen zuließen), an der globalen Gesundheitskrise oder was auch immer liegen.

Mehr denn je werden wird die nächsten Tage nutzen, um ein wenig abzuschalten und den Stress der letzten Wochen und Monate abzulegen. Wie bereits erwähnt, waren die vergangenen Monate durch die zahlreichen Apple Produktvorstellungen besonders intensiv und da tut es gut, in den nächsten Tagen etwas weniger zum iPhone, iPad oder Mac zu greifen und ein wenig die Seele baumeln zu lassen. Stattdessen wird mehr Zeit mit der Kernfammilie verbracht.

Zwischen den Tagen geht es auch in der Apple Welt etwas ruhiger zu, so dass auch unsere Berichterstattung ruhiger sein wird. Nichtsdestotrotz werden wir die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr nutzen, um euch mit den wichtigsten Nachrichten aus Cupertino zu versorgen.

An dieser Stelle möchten wir uns noch einmal ganz herzlich bei allen Leserinnen und Lesern, Partnern, Freunden und Tippgebern für das abgelaufene Jahr 2020 bedanken. Nutzt die weihnachtliche Zeit und die Feiertage, um ein paar Tage mit euren Liebsten zu verbringen. Vielleicht könnt ihr ab heute Abend auch das ein oder andere neue Apple Produkt in den Händen halten. Bleibt vor allem gesund und verbringt ein paar schöne Tage. In 12 Monaten können wir hoffentlich auf ein besseres 2021 zurück blicken.

Die Macerkopf.de Redaktion wünscht „Frohe Weihnachten“.