In regelmäßigen Abständen lädt Amazon zum Prime-Filmabend und stellt Leihfilme zum Preis von je 0,97 Euro in den Fokus. Aktuell warten über 300 Filme zum Vorzugspreis auf euch. Zudem könnt ihr euch den Eurosportplayer zum Preis von 0,99 Euro monatlich sichern. Diverse weitere Amazon Channels könnt ihr zum Preis von nur 0,97 Euro pro Monat testen.

Prime Video: über 300 Filme für je 0,97 Euro ausleihen

Amazon lädt seine Prime-Kunden zum Filmabend ein. Genau genommen, sind es drei Filmabende. Noch bis Sonntag ihr euch Filme zum Preis von je 0,97 Euro ausleihen. Eine große Anzahl an Filmen steht zur Auswahl.

Ein erstes Durchscrollen durch die Filme hat gezeigt, dass für jeden Geschmack etwas dabei sein sollte. Die Aktion läuft nicht nur heute, sondern über die gesamten Weihnachtsfeiertage.

Keine Zeit? Kein Problem. Einmal geliehen, habt ihr 30 Tage Zeit, eure ausgewählten Filme zu starten. Sobald ihr die Wiedergabe eines Films gestartet habt, könnt ihr ihn innerhalb von 48 Stunden zu Ende sehen. Die Aktion läuft bis Sonntag Abend.

Eurosportplayer nur 0,99 Euro pro Monat

Amazon offeriert sogenannte Prime-Channels. Dies bedeutet, dass ihr TV-Kanäle zum Monatspreis abonnieren könnt. Unter anderem könnt ihr so den Eurosport-Player abonnieren. Besonders interessant dürfte in diesem Zusammenhang die Fußball-Bundesliga sein.

Das Motto lautet „Bundesliga Live by DAZN auf Eurosport 2 HD Extra.“ So könnt ihr die 1. Bundesliga am Freitag Abend, die Sonntags-Spiele um 13:30 Uhr und die Montagsspiele im Live-Stream verfolgen. Neben Fußball überträgt der Eurosportplayer diverse weitere Sportarten.

Der Vorzugspreis gilt 7 Monate lang. Sollte euch der Eurosport Player nicht interessieren, so könnt ihr diesen jederzeit kündigen, so dass keine weiteren Kostgen entstehen. Nach Ablauf der sieben Monaten werden 5,99 Euro pro Monat oder Jährlich 49,99 Euro pro Jahr fällig.

Darüberhinaus könnt ihr weitere Amazon Prime Channels zum Monatspreis von nur 0,99 Euro testen.