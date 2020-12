Update 27.12.2020: Endspurt. Das Gewinnspiel läuft nur noch bis heute Abend 19:00 Uhr. (/Update Ende)

Kurz vor dem Weihnachtsfest haben wir noch ein Geschenk für euch. Im Grunde sind es gleich drei Geschenke, die wir im Rahmen unseres Gewinnspiels verlosen. devolo hat uns 1x devolo Magic 2 WiFi next Multiroom Kit sowie 2x devolo Wifi Repeater ac zur Verfügung gestellt. Mit den Gewinnen sorgt ihr dafür, dass ihr die heimischen vier Wände (oder welche Örtlichkeit auch immer) perfekt mit WLAN ausrüsten könnt.

Gewinnspiel: Wir verlosen 1x devolo Magic 2 WiFi next Multiroom Kit + 2x Wifi Repeater ac

Im Frühsommer dieses Jahres hat devolo mit devolo Magic 2 Wifi next das Mesh-WLAN der nächsten Generation vorgestellt. Ganz vereinfacht ausgedrückt, könnt ihr mit Magic 2 Wifi next euer WLAN-Signal über die Stromleitung zu einem beliebigen Punkt in eurer Wohnung oder in eurem Haus erweitern.

Dabei setzt devolo auf das Beste aus zwei Welten: der devolo Magic 2 WiFi next vereint innovative Mesh-WLAN-Funktionen mit neuester Powerline-Technologie (PLC). Die aktuellste Version des PLC-Standards G.hn ermöglicht bis zu 2.400 Mbit/s Übertragungsgeschwindigkeit und macht die Magic-2-Reihe damit zu den derzeit schnellsten PLC-Adaptern im Markt.

Die volle Leistung des Internetanschlusses wird dank Powerline-Technologie mit bis zu 2400 Mbit/s direkt über die Stromleitung in jeden Raum übertragen. So wird jede Steckdose zum potenziellen Access Point für leistungsstarkes Multiroom-WiFi.

Automatisch verbinden sich mehrere devolo Magic-Adapter zu einem lückenlosen Mesh-Netzwerk, in dem Nutzer ohne Verbindungsabbrüche bei gleichbleibend starkem WLAN-Empfang surfen. Egal wie viele Endgeräten gerade online sind, mit der Multi-User-MIMO-Technologie werden mehrere Endgeräte gleichzeitig mit höherem Datendurchsatz versorgt – sicher verschlüsselt und mit zukunftssicherem G.hn-Standard.

Neben dem devolo Magic 2 WiFi next Multiroom Kit verlosen wir zwei devolo WiFi Repeater ac. Der WLAN-Verstärker ist mit wenigen Handgriffen eingerichtet und dank integrierter Signalstärke-Anzeige kinderleicht zu positionieren. Er kann sowohl zur Erweiterung der WLAN-Reichweite als auch als komplett neuer Access Point genutzt werden und sorgt für eine stabile und störungsfreie Signalübertragung auch in Räumen, in denen vorher gar kein Empfang möglich war. Durch die integrierte Dual-Band-Funktion (2,4 + 5 GHz) erzielt der WiFi Repeater Top-Datenraten von bis zu 1200 bit/s. Zusätzlich ist der Adapter mit dem WLAN-Standard ac ausgestattet. Ein integrierter Gigabit-Ethernet Anschluss verbindet auch kabelgebundene Geräte zuverlässig mit Internet.

Wie kann ich das gewinnen?

Die Teilnahme an unserem Gewinnspiel ist kinderleicht. Hinterlasst uns doch hier im Artikel einen Kommentar, warum Ihr das devolo Magic 2 WiFi next Multiroom Kit oder den Wifi Repeater ac benötigt. Ist eure Haus zu groß für euer altes WLAN-Netz? Möchtet Ihr den Dachboden oder den Keller mit Internet versorgen? Ist es an der Zeit die WLAN-Abdeckung in eurer Wohnung zu optimieren? Möchtet Ihr devolo Magic verschenken? Wo möchtet Ihr devolo Magic einsetzen? Hinterlasst uns einen Kommentar und sagt es uns. Alternativ könnt ihr das Gewinnspiel bei Twitter oder Facebook teilen, um teilzunehmen.

Das Gewinnspiel läuft bis zum 27.12.2019 (19:00 Uhr). Wir werden die drei Gewinner zeitnah auslosen, so dass ihr euren Gewinn bzw. euer Geschenk schon kurz nach Weihnachten erhaltet. Sollte sich der Gewinner innerhalb von zwei Wochen nicht bei uns melden, wird ein weiterer Gewinner ausgelost. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Wir wünschen euch viel Glück.