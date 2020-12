Nachdem es in diesem Jahr ziemlich ruhig rund um das Apple Car war, geht es in den letzten Tagen wieder intensiver zur Sache. Nachdem zunächst ein „wildes Gerücht“ aufkam, dass Apple sein selbstfahrendes Auto bereits kommendes Jahr ankündigen wird, zeigten sich die Kollegen von Reuters deutlich verhaltener und nannten 2024. Nun gibt es mit dem Jahr 2025 die nächste Einschätzung.

Es deutet sich an, dass es noch ein paar Jahre dauern wird, bis Apple sein Apple Car (falls der Hersteller aus Cupertino tatsächlich an einem Selbstfahren Auto arbeitet) auf den Markt bringen wird. Über das Wochenende hat sich nun der für gewöhnlich gut informierte Analyst Ming Chi Kuo zu Wort gemeldet. Dieser spricht davon, dass Apple sein Auto frühestens 2025 auf den Markt bringen wird.

In einer aktuellen Investoreneinschätzung, die den Kollegen von Macrumors vorliegt, gibt Kuo zu verstehen, dass die Apple Car Spezifikationen noch lange nicht finalisiert sind. Während er von einer Vorstellung zwischen 2025 und 2027 spricht, deutet er jedoch auch an, dass es ihn nicht wundern würde, wenn es 2028 oder später wird.

In einem früheren Bericht haben wir vorausgesagt, dass Apple das Apple Car in den Jahren 2023–2025 auf den Markt bringen wird. […] Unsere jüngsten Ekrenntnisse zeigen jedoch, dass der aktuelle Entwicklungsplan von Apple Car nicht klar ist. Wenn die Entwicklung in diesem Jahr beginnt und alles gut läuft, wird das Apple Car frühestens 2025–2027 eingeführt. Aufgrund der Veränderungen auf dem Markt für Elektrofahrzeuge / autonom-fahrenden Fahrzeugen und den hohen Qualitätsstandards von Apple wären wir nicht überrascht, wenn der Startplan von Apple Car auf 2028 oder später verschoben würde.