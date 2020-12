Mit großen Schritten bewegen wir uns auf das Jahresende zu. Nur noch wenige Tage und wir können einen Haken an das Jahr 2020 machen. In Vorfreude auf das Jahr 2021 hat Apple im japanischen YouTube-Kanal des Unternehmen ein Video veröffentlicht.

Apple Japan veröffentlicht Video zum App Store

Apple hat ein neues Video im japanische YouTube-Kabal des Unternehmens veröffentlicht. Mit dem 15-Sekunden langen bzw. kurzem Clip zeigt Apple verschiedene Apps aus dem App Store und konzentriert sich dabei auf Spiele, Produktivität und soziale Netzwerke.

In dem Clip wird gezeigt, wie der App Store den Nutzern mit farbenfrohen Animationen zu einem guten Start ins Jahr 2021 verhelfen kann. Neujahr oder „Shōgatsu“ gilt allgemein als der wichtigste Feiertag in Japan. Das Ganze wird vom vom 1. bis 3. Januar begangen. In dem Clip ist der Song „The Moment“ von Ryohu zu hören.

Jahr für Jahr veranstaltet Apple zum Jahresbeginn ein Shopping-Event in Japan. In diesem Jahr fand dieses am 02. Januar statt. Für 2021 wurde das Event noch nicht angekündigt.