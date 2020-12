Das japanische Neujahrsfest („Shōgatsu“) gehört zweifelsfrei zu den wichtigsten Feiertagen in Japan. Genau wie in den letzten Jahren lädt Apple passenderweise auch Anfang 2021 zum Shopping-Event ein.

Apple Japan: Shopping-Event am 02. – 03. Januar 2021

Erst kürzlich haben wir euch auf einen kurzen Clip im japanischen Apple YouTube-Kanal aufmerksam. Mit diesem hat Apple den App Store beworben. In diesem Zusammenhang hatten wir bereits angedeutet, dass wir auf die offizielle Ankündigung zum Shopping Event zum japanische Neujahrsfest warten.

Mittlerweile hat Apple die „Einladung“ ausgesprochen. Zur „Feier des Tages“ findet das Shopping-Event vom 02. bis zum 03. Januar und somit an zwei Tagen statt. Das Ganze ähnelt dem Black Friday Shopping-Event, welches der iPhone-Hersteller Jahr für Jahr bei uns in Deutschland veranstaltet.

Kunden erhalten im genannten Zeitraum eine Apple Store Geschenkkarte geschenkt, wenn sie ein qualifiziertes Produkt kaufen. Auf der begleitenden Promo-Webseite erfahren Nutzer, wie hoch der Wert der Apple Store Geschenkkarte liegt. Grundsätzlich lässt sich festhalten, dass je höher der Kaufpreis eines Produkt ist, desto höher auch das Geschenkt ausfällt. Bis zu 18.000 Yen (umgerechnet ca. 140 Euro) erhalten Kunden geschenkt.

Genau wie beim hiesigen Black Friday Event nehmen aktuelle Produkte, wie z.B. das iPhone 12, Apple Watch 6, M1-Macs etc. nicht an der Promo teil. Hingegen gelten iPhone 11, AirPods, Apple Watch 3, HomePod und Co. als qualifizierte Produkte.