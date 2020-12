Das Apple TV+ Exklusivformat „Mariah Carey’s Magical Christmas Special“ soll eine Fortsetzung mit einem größeren Budget bekommen, nachdem die Show in über 100 Ländern den ersten Platz der Charts belegt hatte. Das gibt zumindest eine nicht näher genannte Quelle gegenüber der britischen Boulevardzeitung The Sun an.

Mariah Carey feiert Weihnachten auf Apple TV+

Das diesjährige Mariah Carey Weihnachtsspecial startete am 4. Dezember auf Apple TV+ als ein von Apple bezahltes und produziertes Exklusivangebot. Dies war nicht Mariah Careys erste Weihnachtsshow, aber sie war eine ihrer größten. Alleine die Gästeliste war beeindruckend.

Mit Freunden wie Ariana Grande, Jennifer Hudson, Misty Copeland, Snoop Dogg, Jermaine Dupri, Billy Eichner, Tiffany Haddish und Mykal-Michelle Harris waren eine Menge Top-Stars auf der Weihnachtsparty vertreten. Das wird sich im nächsten Jahr mit Sicherheit nicht ändern und so können wir wieder mit einem Staraufgebot rechnen. Natürlich darf dabei nicht die musikalische Untermalung fehlen. Begleitet wurde das „Mariah Carey’s Magical Christmas Special“ von einem Soundtrack auf Apple Music.

Laut The Sun kostete die Show mehr als 4 Millionen britische Pfund, und beim nächsten Mal wird Apple wahrscheinlich aufgrund der Popularität des Specials sogar noch mehr Budget einplanen:

„Die Bosse bei Apple wollen sie jetzt für eine weitere Special-Show im nächsten Jahr sichern“, so die Quelle gegenüber The Sun. „Mariahs Team steht natürlich voll dahinter, und jeder wird tun, was er kann, um es möglich zu machen. […] Sie haben über 4 Millionen für die diesjährige Show ausgegeben, aber nächstes Jahr könnte das noch höher ausfallen“, so die Quelle weiter. „Apple kennt den Wert von Mariah und ist bereit, das Geld auszugeben, um einen Nachfolger noch größer und besser zu machen.“

Wenn die Gerüchte zutreffen, können wir für den Winter 2021 mit einem neuen „Mariah Carey’s Magical Christmas Special“ auf Apple TV+ rechnen, das eine noch größere Besetzung und mehr Spezialeffekte bieten wird.

Hier der Trailer zur diesjährigen Weihnachtsfeier mit Mariah Carey: