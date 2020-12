Während die meisten Autohersteller auf Smartphone-Mirroring mit Apple CarPlay und Android Auto vertrauen, um die Medienwiedergabe im Auto zu ermöglichen, setzt Tesla auf die Integration von Musikdiensten in die eigene Nutzeroberfläche. Wie Tesla North berichtet, könnte es bald Apple Music und Amazon Music in die Elektrofahrzeuge von Tesla schaffen.

Spotify ist seit einiger Zeit die Hauptmöglichkeit, um mit dem Infotainment-System von Tesla Musik zu streamen. Andere Musik-Streaming-Dienste wie Apple Music, Amazon Music oder Tidal werden derzeit nicht unterstützt. Tesla-Chef Elon Musk kündigte jedoch an, dass bald auch weitere Anbieter von Tesla unterstützt werden und nannte dabei Tidal als Beispiel.

Wie Tesla-Hacker „green“ bestätigt, kündigt sich bereits eine größere Erweiterung für das Infotainment-System von Tesla an. So gibt es neben Hinweisen auf Tidal im aktuellen Software-Update 2020.48.26 Hinweise auf Apple Music und weitere Dienste.

Looks like more media sources are coming soon. Though it’s not quite there yet.

The icon in UI is wrong, but the correct on is already populated. pic.twitter.com/dmavYUvuh7

— green (@greentheonly) December 27, 2020