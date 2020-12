Auf die Original AirPods Pro werden früher oder später die AirPods 2 bzw. AirPods (2. Generation) folgen. Wann dies allerdings der Fall sein wird, lässt sich aktuell nicht konkret sagen. Hinter den Kulissen wird Apple nicht nur an den AirPods 3, sondern auch an den AirPods Pro 2 arbeiten. Die zuletzt genannten Kopfhörer könnten in zwei unterschiedlichen Größen auf den Markt kommen.

Leaker: AirPods Pro 2 könnten in zwei Größen erscheinen

Leaker Mr-white, der in der Vergangenheit ziemlich akkurate Leaks zu neuen Apple Produkten ans Tageslicht befördert hat, meldet sich nun mit einem neuen Tweet zu Wort. Auf den begleitenden Fotos deutet sich an, dass die AirPods 2 in zwei unterschiedlichen Größen erscheinen könnten. Zumindest ist interne Hardware in unterschiedlichen Größen erkennbar, die zu den AirPods Pro 2 gehören soll.

Gerüchten zufolge werden die AirPods Pro 2 über einen neuen drahtlosen Chip verfügen. Laut Mr-White haben die neuen AirPods Pro jedoch einen W2-Chip verbaut. Allerding ist unklar, was das bedeutet. Die aktuellen AirPods Pro verwenden einen H1-Prozessor mit einem drahtlosen Chip, der ein Nachfolger des ursprünglichen W1-Chips der Original AirPods darstellt. Daher bezieht sich W2 hier möglicherweise auf den H1 und weist auf keine neue drahtlose Chiptechnologie hin. Der W2 könnte sich allerdings auch auf einen Nachfolge-Chip beziehen. Dann macht der Tweet bzw. das Emoji allerdings wenig Sinn.

New AirPods Pro Mabey Two Sizes Still W2 Chips 🤨 pic.twitter.com/R5MpzUrUlg — Mr·white (@laobaiTD) December 29, 2020

Die aktuellen AirPods Pro sind in unseren Augen schon ziemlich perfekt. Von daher ist es schwer, zu mutmaßen, welche Verbesserungen Apple den neuen AirPods 2 spendieren könnte. Ein neues Design? Eine längere Akkulaufzeit? Eine perfektioniertere Geräuschunterdrückung? Werden Gesundheitsfunktionen in die Kopfhörer implementiert? Angeblich sollen die AirPods Pro 2 im Laufes des kommenden Jahres erscheinen.