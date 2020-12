Nahezu wöchentlich hat Apple Arcade im Laufe des abgelaufenen Jahres neue Inhalte erhalten. Neben allerhand Neuerscheinungen, haben wir auch zahlreiche Updates erlebt. Kurz vor dem Jahresende gibt es nun weitere spannende Updates und zudem einen Ausblick auf zwei Spiele, die in Kürze erscheinen werden.

Bald…

In Kürze werden werden zwei neue Spiele auf Apple bade starten. Bei handelt es sich um die Spiele „Spire blast“ und „Nüsse – Mysteriöse Überwachung).

Bei „Spire blast“ handelt es sich um ein physikalisches 3-Gewinnt-Spiel von Orbital Knight, bei dem Apple Arcade-Gamer mit einem gefräßigen Drachengefährten die vielen geheimnisvollen Türme zum Einsturz bringen, die überall im Reich wie Pilze aus dem Boden geschossen sind.

Bei „NÜSSE – Mysteriöse Überwachung“ von Noodlecalke Studios Inc bringt man als frischgebackener Feldforscher tagsüber Kameras in Position und schaut sich nachts das Filmmaterial an, um die Aktivitäten der Eichhörnchenschar zu verfolgen.

Bei Spiele könnt ihr bereits auf der App Store Vorschauseite „vorbestellen“. Ihr werdet dann benachrichtigt, wenn die Spiele verfügbar sind.

Weitere Updates