Es gibt Neuigkeiten von Bandwerk. Das „junge“ Münchner Unternehmen hat nicht nur das Design seiner Webseite komplett umgekrempelt, sondern bietet ab sofort auch Leder-Hüllen für das iPhone an.

Bandwerk bietet jetzt auch iPhone-Hüllen an

In erster Linie hat sich Bandwerk in den letzten Jahren durch seine Apple Watch Armbänder einen Namen gemacht. Auch wir haben uns in der Vergangenheit verschiedene Modelle angeguckt. Seitdem sind natürlich neue Modelle hinzugekommen, so die neue ARTLINE-Kollektion. Neben einem neuen Webseiten-Design bietet das Unternehmen nun auch iPhone-Hüllen an.

Ein Blick auf die Bandwerk-Webseite zeigt, dass iPhone Leder-Hüllen für alle neueren iPhone-Modelle zur Auswahl stehen. Genau genommen, bietet Bandwerk iPhone-Hüllen für das iPhone X/XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone SE, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro und iPhone 12 Pro Max an.

Die iPhone Lederhüllen, die in unterschiedlichen Farben angeboten werden, sind nicht ganz preiswert und schlagen mit 79 Euro zu buche. Dafür erhaltet ihr allerdings hochwertiges italienisches Nappa-Leder, welches zu 100 Prozent in Italien handgefertigt wurde. Die Apple Watch Leder-Armbänder von Bandwerk haben in jedem Fall einen hochwertigen Eindruck auf uns hinterlassen. In den kommenden Wochen werden wir auch noch einmal die iPhone-Lederhüllen testen, um einen näheren Eindruck zu gewinnen.