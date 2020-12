Die Eve-App ist bereit und vor Kurzem wurden die ersten Firmware-Updates zu Eve Energy und Eve Door & Window verteilt. Kurzum: Eve unterstützt seit ein paar Tagen die Thread-Netzwerktechnologie. Nun wurde die Eve-App noch einmal aktualisiert, um eine Übersicht zum Thread-Netzwerk zu geben.

Eve für HomeKit 5.0.1 ist da

Uns ist neben Eve Energy und Eve Door & Window kein anderes HomeKit-Produkt bekannt, welches in Kombination mit dem HomePod mini derzeit die zukunftssichere Netzwerktechnologie Thread unterstützt. Dieser Standard wird das Smart Home schneller und zuverlässiger als je zuvor machen.

Thread ist eine moderne Netzwerktechnologie, die Smart Home-Geräte untereinander vernetzt. Sie ergänzt die beiden Standards WLAN und Bluetooth, mit denen HomeKit-Geräte bis jetzt kommunizieren.

Das große Plus von Thread ist Mesh: Lichter, Thermostate, Steckdose, Sensoren etc. sprechen nicht nur direkt mit der Steuerzentrale, sondern auch untereinander — ein Thread-Netzwerk ist daher nicht von einem zentralen Knotenpunkt, wie z.B. einer Bridge, abhängig. Fällt ein Gerät aus, wird über das nächste kommuniziert. Je mehr Thread-Geräte, desto stabiler ist das Mesh-Netzwerk. Und Thread ist, neben WLAN und Bluetooth, eine der Säulen des kommenden Standards Connected Home over IP (CHIP), den Amazon, Apple, Google, die Zigbee Alliance und viele weitere Smart Home-Hersteller gerade erarbeiten.

Mit dem Update auf Eve 5.0.1 findet ihr in den Einstellungen der App einen neuen Menüpunkt namens „Thread Network“. In den Release-Notes heißt es

Triff das „Thread-Netzwerk“ in den Einstellungen – unsere neue Funktion, mit der ihr Thread-kompatibles Zubehör in eurem Zuhause durchsuchen und erkunden könnt. Die Thread-Technologie wurde speziell für Smart-Home-Anwendungen entwickelt, um die Konnektivität zwischen Zubehör zu verbessern. Jetzt können HomeKit-Produkte nicht nur über WLAN oder Bluetooth, sondern auch über Thread kommunizieren.

Habt ihr ein aktuelles Eve Energy oder Eve Door & Windows und einen HomePod mini in Gebrauch, dann könnt ihr euch über die Eve-App ab sofort euer Thread-Netzwerk angucken. Dort erfahrt ihr, welche Geräte als Router, als Endpunkte etc. pp. dienen. Noch liegt das Ganze in der Eve-App in der englischen Sprache vor und wurde noch nicht ins Deutsche lokalisiert. Vermutlich wird dies mit einem kommenden Update geschehen. Die ein oder andere weitere Optimierung werden die Entwickler an dem Menüpunkt sicherlich noch vornehmen.

Angebot Eve Energy - Smarte schaltbare Steckdose (deutsche Markenqualität), TÜV-zertifiziert,... Leuchten und Geräte per App (iPhone, iPad, Mac), Siri oder Taste ein- und ausschalten

Zeitpläne zur einfachen Automation von Geräten - unabhängig von iPhone und Internet