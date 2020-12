In den letzten Jahren läuft es bei Intel nicht mehr rund. Den Smartphone-Boom verpasste das Unternehmen komplett. Die 5G-Chip-Entwicklung war ein Reinfall und zunehmende Pannen in der Entwicklung neuer Prozessor-Generationen machen Intel zu schaffen.

Forderung nach Kurskorrektur bei Intel

Wie Reuters berichtet, werden Intels Aktionäre ungeduldig. So meldete sich gerade erst ein Großinvestor zu Wort und verlangt ein Umdenken in der Firma. Eine radikale Kurskorrektur wäre notwendig, um zu verhindern, dass der Chiphersteller erodiert, fordert der Großinvestor Third Point.

Third Point CEO Daniel Loeb erklärt, dass Intel vor allem verhindern muss, dass weitere Top-Ingenieure von dem Unternehmen abwandern – ein Problem unter dem der Chiphersteller immer deutlicher zu leiden hat. So wandern immer mehr Talente zu Unternehmen wie Apple ab, die mittlerweile ihre eigenen Prozessoren entwickeln.

Aus dem ehemaligen Vorsprung bei der Fertigung ist nun ein Rückstand geworden. Hersteller wie TSMC und Samsung seien schon längst an Intels Entwicklung vorbeigezogen. Ein Schlüssel zum erneuten Erfolg wäre laut Loeb der Entwicklungsbereich. Wenn dieser freier agieren könnte, wäre es möglich, mehr Kunden mit maßgeschneiderten Produkten zu versorgen. Eine kurzfristige Lösung ist jedoch kaum in Sicht. Ein radikaler Lösungsvorschlag stellt die Aufspaltung von diversen Geschäftsbereichen dar. In diesem Zusammenhang schlägt Loeb eine Aufspaltung von Chipdesign und Halbleiterfertigung in zwei getrennte Bereiche vor.