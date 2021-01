Frohes Neues Jahr. Wir hoffen, dass ihr gut in das neue Jahr gestartet seid und die kommenden zwölf Monate deutlich angenehmer werden als die abgelaufenen. Zum Start ins neue Jahr, möchten wir euch kurz und knapp auf die Apple Watch Neujahrs-Herausforderung 2021 aufmerksam machen, die heute gestartet ist.

Apple Watch: Neujahrs-Herausforderung 2021 ist gestartet

Über das Jahr verteilt, veranstaltet Apple verschiedene Apple Watch Herausforderungen. Auch eine Apple Watch Neujahrs-Challenge gehört regelmäßig dazu. Genau diese ist in den frühen Morgenstunden gestartet.

Apple Watch Besitzer sind aufgefordert, alle drei Ringe sieben Tage am Stück im Laufe des Januars zu schließen. Nutzer, die die Herausforderung meistern, erhalten ein Abzeichen in der Fitness-App sowie spezielle Sticker, die per iMessage und FaceTime genutzt werden können.

Mit den regelmäßigen Herausforderungen möchte Apple seine Watch-Nutzer animieren, sich mehr zu bewegen und aktiver zu sein. Also, ran an die guten Vorsätze für das Jahr 2021.

Übrigens: Apple hat sich die Themen Fitness-und Gesundheit auf die Fahne geschrieben. Vor Kurzem startete Apple Fitness+ in ausgewählten Ländern und mit watchOS 7.2 führte Apple Cardiofitness ein.