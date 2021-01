Zum Start in das neue Jahr hält Apple ein kleines Geschenk im Apple Book Store für euch bereit. Für kurze Zeit könnt ihr euch das Hörbuch „Todesfalle – Die Baltimore-Reihe, Teil 5“ kostenlos herunterladen.

Habt ihr 07 Stunden und 37 Minuten oder umgerechnet 339,9MB auf eurem Endgerät frei und Lust auf einen Hörbuch-Thriller? Dann stattet Apple Books einen kleinen Besuch ab. Apple verschenkt aktuell das Hörbuch „Todesfalle – Die Baltimore-Reihe, Teil 5„.

In der Apple Books Rezension heißt es

Kurze Zeit gratis! Karen Rose beginnt den fünften Band ihrer Baltimore-Reihe mit einem packenden Intro: Die kleine Jazzie kommt nach dem Sommercamp nach Hause und findet ihre Mutter erschlagen auf. Der Mörder ist noch vor Ort – und das Mädchen erkennt ihn. Jazzie kann sich vor ihm verstecken und spricht danach kein Wort mehr, um sich und ihre kleine Schwester zu schützen. Doch es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis sie der Täter endgültig zum Schweigen bringen will … Sprecherin Sabina Godec unterstützt diese einzigartige Story mit ihrer variantenreichen Stimme und macht das Audiobook so zu einem wahren Erlebnis, das wir in einem Stück durchgehört haben.