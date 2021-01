Welche Apple Produkte erwarten uns im laufenden Jahr? Nachdem wir euch vor ein paar Tagen einen ersten Ausblick auf die Apple Produkte 2021 gegeben haben, meldet sich nun der renommierte Analyst Ming Chi Kuo mit einer Einschätzung zu Wort.

Kuo äußert sich zu Apple Neuheiten

Kuo hat in den letzten Jahren zwar nicht immer voll ins Schwarze getroffen, kam mit seinen Vorhersagen aber regelmäßig sehr nah an die Wahrheit heran. Nun liegt eine neue Investoreneinschätzung des Analysten vor.

Glaubt man der Einschätzung, so wird Apple Apple in diesem Jahr die sogenannten AirTags vorstellen. Im Laufe des Nachmittags haben wir euch bereits den mutmaßlichen Pairing-Prozess des Smart Trackers gezeigt. Die AirTags sollen dazu dienen, verlorene oder gestohlene Produkte wiederzufinden. Dabei soll der Smart Tracker auf die Ultrabreitband-Technologie und Bluetooth setzen.

Weiter heißt es in der Prognose, dass Apple in diesem Jahr ein Augmented Reality Produkt ankündigen wird. Ob es sich hierbei um ein AR-Headset oder eine AR-Brille handelt, ist nicht überliefert. Aktuell bietet Apple für iPhone und iPad verschiedene AR-Funktionen an.

Darüberhinaus spricht Kuo davon, dass Apple neue AirPods, weitere Apple Silicon Macs und ein erstes Gerät mit mini-LED-Display vorstellen wird. Dabei könnte es sich um ein 12,9 Zoll iPad Pro handeln. Natürlich wird es in diesem Jahr auch neue iPhone- und Apple Watch Modelle sowie die ein oder andere Überraschung geben.