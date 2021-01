Nach erheblichen Verzögerungen hat die New Yorker Metropolitan Transportation Authority (MTA) den Rollout der Apple Pay-Unterstützung in allen Bussen und U-Bahn-Stationen der Stadt über das kontaktlose Bezahlsystem OMNY abgeschlossen.

Mit dem kontaktlosen Bezahlsystem OMNY können Fahrgäste im New Yorks ÖPNV-Netz der MTA ein iPhone oder eine Apple Watch in die Nähe eines kontaktlosen Lesegeräts halten, um ihren Fahrpreis zu bezahlen, ohne dass eine weitere Authentifizierung erforderlich ist, was eine schnelle Passage durch öffentliche Verkehrsknotenpunkte ermöglicht.

OMNY-Tap-and-Go-Tarifzahlungen mit Apple Pay Express-ÖPNV sind seit Dezember 2019 an einem der wichtigsten Verkehrsknotenpunkte von New York City, der Penn Station, verfügbar, gefolgt von einer Reihe weiterer Stationen Anfang 2020. Ursprünglich sollte der Rollout fortgesetzt werden, aber die Installation der neuen Lesegeräte wurde Ende März pausiert, wodurch sich die Fertigstellung bis Dezember 2020 verzögerte. Wie es in einer Mitteilung der MTA heißt, wurde die Installation in New York nun netzwerkweit abgeschlossen:

