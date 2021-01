Mit dem DB Navigator bietet die Deutsche Bahn eine beliebte App an, mit der ihr nicht nur Services zur klassischen Bahn, sondern auch zu S-Bahnen, U-Bahnen, Bussen etc. pp. erhaltet. Nun haben die verantwortlichen Entwickler den DB Navigator in Version 20.12.04 im App Store veröffentlicht.

DB Navigator: Update bringt Bestpreissuche für Hin- und Rückfahrt

In den letzten Jahren hat die Deutsche Bahn ihren DB Navigator stetig verbessert. Nun gibt es die nächste punktuelle Verbesserung.

Was ist neu?

Neue Designelemente

Unsere Bestpreissuche jetzt auch für Hin- und Rückfahrt

Speichern von bis zu 5 Kreditkarten

Fehlerbehebungen

Neuer Verbund: VSN ab 21.01.2021

Falls ihr den öffentlichen Fern- oder Nahverkehr regelmäßig nutzt, so ist der DB Navigator sicherlich eine Pflicht-Applikation.