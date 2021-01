Eve Energy erhaltet ihr nur am heutigen Tag für 24,99 Euro. Damit bietet Otto die HomeKit-Steckdose zu einem selten gesehen Kampfpreis an. Solltet ihr Interesse an Eve Energy haben oder in die HomeKit-Welt einsteigen wollen, so greift zu. Insbesondere die Tatsache, dass Eve Energy seit dem jüngsten Firmware-Update auch die Thread-Technologie unterstützt, wertet die HomeKit-Steckdose in unseren Augen noch einmal auf.

HomeKit-Steckdose „Eve Energy“ vorübergehend nur 24,99 Euro

Eve Systems gehört zu den Hersteller, die von Tag 1 bei Apple HomeKit an Bord sind. Der deutsche Hersteller blickt mittlerweile auf ein beachtliches HomeKit-Portfolio. Zu diesem gehört auch die HomeKit-Steckdose „Eve Energy“.

Otto bietet Eve Energy (die neue 4. Generation) vorübergehend zum echten Kampfpreis von nur 24,99 Euro an. Dies entspricht einem Rabatt von 37 Prozent. Eve Energy bindet ihr bequem in Apple HomeKit ein und könnt anschließend die Vorzüge der smarten Steckdose nutzen. Die Steuerung erfolgt wahlweise per Siri, per Home-App, per Eve-App oder einer anderen HomeKit-fähigen App. Eine Bridge oder ein Gateway sind erforderlich. Eine Registrierung ist nicht notwendig. Eve legt großen Wert auf den Datenschutz und die Privatsphäre. Eine Eve-Cloud oder ähnliches gibt es nicht.

Wie eingangs erwähnt, unterstützt Eve Energy (4. Generation) seit Kurzem auch die neue Thread-Technologie. Dies wertet die HomeKit-Steckdose in unseren Augen noch einmal. Eve Energy erhaltet ihr nur am heutigen Tag und nur solange der Vorrat reicht zum Preis von 24,99 Euro bei Otto.