Der Jahreswechsel liegt hinter und Sky hat sich zu den UHD- & HDR-Highlights im Januar auf Sky Q geäußert. Kurzum: Es gibt verhexten Serienspaß und spannende Topspiele mit allen Titelanwärtern der Bundesliga.

Die UHD- & HDR-Highlights auf Sky Q im Januar

Sky bietet euch im Januar noch mehr Entertainment und Sport in bestem UHD und HDR an.

Ein Unsichtbarer und Hexen neu in UHD

Filmfans genießen mit Sky Q jederzeit mehr als 100 Kinofilme aller Genres sowie komplette Serienstaffeln in UHD auf Abruf. Im Januar kommen wieder hochkarätige Neuheiten hinzu: So startet am 26. Januar die zweite Staffel des erfolgreichen Sky Originals „A Discovery of Witches“ mit den ersten beiden von ingesamt zehn Episoden der beliebten Fantasyserie. Die weiteren Epsioden folgen im Februar. Auch Staffel 1 ist komplett in UHD auf Abruf verfügbar.

Filmfans haben im Januar die Wahl aus aktuellen Hits wie „The Hunt“, „Der Unsichtbare“ und großen Blockbuster-Highlights wie „Kingsman: The Secret Service“, die auf Sky Q in UHD zu sehen sind.

Neue Filme und Serien in UHD im Januar auf einen Blick:

Kingsman: The Secret Service (seit 03.01.2021)

Der Unsichtbare (ab 08.01.2021)

A Discovery of Witches – Staffel 2 (Sky Original) (ab 26.01.2021)

The Hunt (ab 29.01.2021)







Bayern, Dortmund, Leipzig und Leverkusen im Titelrennen

Der Fußball-Januar hat es ebenfalls bereits in sich – vor allem in puncto Bundesliga in UHD und HDR. Sky Sport zeigt alle aktuellen Spitzenteams in Topspielen, etwa RB Leipzig gegen Borussia Dortmund am 9.1., Bayer Leverkusen gegen Borussia Dortmund am 19.1., oder das bayerische Derby zwischen Augsburg und München am 20.1. Dazu gibt’s Topspiele der 2. Bundesliga in brillantem UHD, unter anderem mit dem Hamburger SV und Fortuna Düsseldorf, sowie weitere Topspiele der englischen Premier League, die aktuell noch nicht terminiert sind.

Die Sky Sport Highlights in UHD und HDR im Januar auf einen Blick:

Sa, 09.01.21 15:30 – Fußball Bundesliga: Bayer Leverkusen – SV Werder Bremen (UHD/HDR)

Sa, 09.01.21 18:30 – Fußball Bundesliga: RB Leipzig – Borussia Dortmund (UHD/HDR)

Mo, 11.01.21 20:30 – Fußball 2. Bundesliga: Eintracht Braunschweig – Fortuna Düsseldorf (UHD)

Sa, 16.01.21 15:30 – Fußball Bundesliga: Borussia Dortmund – FSV Mainz 05 (UHD/HDR)

Sa, 16.01.21 18:30 – Fußball Bundesliga: VFB Stuttgart – Borussia Mönchengladbach (UHD/HDR)

Mo, 18.01.21 20:30 – Fußball 2. Bundesliga: Hamburger SV – VFL Osnabrück (UHD)

Di, 19.01.21 20:30 – Fußball Bundesliga: Bayer Leverkusen – Borussia Dortmund (UHD/HDR)

Mi, 20.01.21 20:30 – Fußball Bundesliga: FC Augsburg – FC Bayern München (UHD/HDR)

Sa, 23.01.21 13:00 – Fußball 2. Bundesliga: Eintracht Braunschweig – HSV (UHD)

Sa, 23.01.21 15:30 – Fußball Bundesliga: Bayer Leverkusen – VfL Wolfsburg (UHD/HDR)

Sa, 23.01.21 18:30 – Fußball Bundesliga: Hertha BSC – SV Werder Bremen (UHD/HDR)

Di, 26.01.21 20:30 – Fußball 2. Bundesliga: Fortuna Düsseldorf – Hamburger SV (UHD)

(An dieser Stelle noch der Hinweis, dass die Premiere League Spiele aktuell noch nicht terminier sind)