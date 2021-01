Vielleicht habt ihr den Clip „iPhone 12 Pro – Filme machen wie Filmemacher“ in den letzten Tagen bereits im TV gesehen, vielleicht aber noch nicht. Wie dem auch sei. Ab sofort steht dieser auch im deutschen YouTube-Kanal von Apple bereit.

Apple Video: „iPhone 12 Pro – Filme machen wie Filmemacher“

Apple hat den Clip „Apple Video: „iPhone 12 Pro – Filme machen wie Filmemacher“ veröffentlicht, um die Werbetrommel für das neue iPhone 12 Pro zu rühren. Dabei konzentriert sich Apple auf das Kamerasystem des Gerätes.

Es heißt

Die einzige Kamera, mit der du in Dolby Vision aufnehmen, bearbeiten und wiedergeben kannst.

Die iPhone 12 Pro-Modelle bieten die höchste Videoqualität in einem Smartphone und sind weltweit die ersten Kameras und einzigen Geräte, die ein durchgehendes HDR-Videoerlebnis mit Dolby Vision von bis zu 60 Bildern pro Sekunde und eine noch bessere Videostabilisierung für Produktionen in Kinoqualität ermöglichen.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Das Dolby Vision-Grading wird live durchgeführt und während der Bearbeitung, sei es in der Fotos App oder in iMovie, beibehalten. Es wird später in diesem Jahr auch mit Final Cut Pro X möglich sein. Dolby Vision nutzt die Vorteile des Super Retina XDR Displays für einen erstaunlichen Kontrast während der Aufnahme und Videowiedergabe. Anwender können ihre Videos in bis zu 4K Dolby Vision über AirPlay auf externen Geräten ausgeben.