Auf die klassischen Amazon Blitzangebote haben wir euch bereits im Laufe dieses Tages aufmerksam gemacht. Auf zwei HomeKit-Deals möchten wir euch allerdings explizit hinweisen. Ihr erhaltet die HomeKit-Steckdose und den HomeKit-Lichtschalter von Meross nur am heutigen Tag als Angebot des Tages.

HomeKit-Steckdose nur 16,99 Euro – HomeKit-Lichtschalter nur 22,94 Euro

Am heutigen Tag erhaltet die Meross HomeKit-Steckdose zum Preis von nur 16,99 Euro. Gleichzeitig bietet euch Amazon den HomeKit-Lichtschalter zum Preis von nur 22,94 Euro an.

Beide HomeKit-Produkte lassen sich schnell und einfach in die „HomeKit-Welt“ einbinden. Die Steuerung erfolgt wahlweise per Siri, per Apple Home-App oder eine andere HomeKit-fähige App. Natürlich könnt ihr die Geräte auch in Szenen, Regeln, Automationen etc. einbinden.

Neben der Apple HomeKit-Steuerung könnt ihr sowohl die Steckdose als auch den Lichtschalter per Amazon Alexa und Google Assistant steuern.

