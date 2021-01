Einige Nutzer von WhatsApp erhalten derzeit einen In-App-Hinweis, der sie über die aktualisierten Nutzungsbedingungen und Datenschutzrichtlinien der App informiert. Der Hinweis gibt einen Überblick über die wichtigsten Aktualisierungen, die sich damit befassen, wie WhatsApp Nutzerdaten verarbeitet. Für einige Regionen beinhalten die neuen Nutzungsbedingungen auch eine Erlaubnis dafür, dass WhatsApp Nutzerdaten mit Facebook teilen darf.

Widerspruch bleibt in der EU möglich

Wie XDA Developers berichtet, werden die Änderungen am 8. Februar 2021 in Kraft treten. Zudem gibt die Webseite an, dass die Zustimmung verpflichtend ist. Das heißt: Nutzer werden den WhatsApp-Dienst nicht weiter verwenden können, wenn sie die Bedingungen ablehnen. Nach aktuellem Stand bleibt in der EU jedoch die Widerspruchsmöglichkeit erhalten. Gemäß der EU-Datenschutzgrundverordnung muss nämlich stets ein Opt-out möglich sein.

Laut den aktualisierten Bedingungen, können WhatsApp-Kontoregistrierung, Smartphone-Nummer, Transaktionsdaten, dienstbezogene Informationen, Interaktionsinformationen, Informationen über mobile Geräte, IP-Adresse und weitere Daten mit Facebook geteilt werden. Die Chat-Inhalte gehören nicht zu den Daten, die weitergegeben werden dürfen. Diese sind ohnehin Ende-zu-Ende-verschlüsselt.

Bei der Erläuterung, wie Facebook diese Informationen verwendet, heißt es, dass die geteilten Daten verwendet werden, um „zu verstehen“, wie die Dienste genutzt werden, um das Angebot „zu verbessern“. Letztendlich ermöglichen die aktualisierten Bedingungen WhatsApp, sich stärker in die Produktfamilie von Facebook zu integrieren. Hintergrund ist, dass das Unternehmen den Nutzern ein kohärentes Erlebnis über alle Dienste hinweg bieten möchte. Während die Änderungen Facebook helfen, seine größeren Ziele zu erreichen, wirft das hohe Maß an Datenweitergabe bei Experten bereits Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes auf.