Nutzt ihr TikTok und besitzt zudem ein iPhone 12 Pro oder iPhone 12 Pro? Dann steht euch ab sofort ein neues Augmented Reality Effekt in der App zur Verfügung, die LiDAR-Technologie des Apple Smartphones nutzt.

TikTok führt eine neue Funktion ein, die sich an Besitzer eines iPhone 12 Pro und iPhone 12 Pro Max richtet. Das soziale Netzwerk macht mit seinem Twitter-Account darauf aufmerksam, dass sich das neue Jahr mit mit einem neuen AR-Effekt feiern lässt. Das kurze Video zeigt einen goldenen Luftballon sowie Konfetti, welches gleichzeitig auf das Vorhandensein realer Objekte in der Umgebung reagiert.

Apple hatte den LiDAR-Scanner erstmals im vergangenen Frühjahr beim iPad Pro verbaut. Im Herbst schaffte dieser auch den Sprung auf das iPhone 12 Pro und iPhone 12 Pro Max. Apple formuliert wie folgt

Mit Hilfe von Entwicklerschnittstellen können Entwickler erweiterte Augmented-Reality-Erlebnisse erstellen und einzigartige Funktionen in ihren Apps nutzen. Im Fall von TikTok erweckt das Konfetti den Eindruck, dass sich das Konfetti tatsächlich im Raum befinde. Auch andere Apps nutzten bereits den LiDAR-Scanner des iPhone 12 Pro und iPad Pro.

To ring in 2021 we released our first AR effect on the new iPhone 12 Pro, using LiDAR technology which allows us to create effects that interact with your environment – visually bridging the digital and physical worlds. We’re excited to develop more innovative effects in 2021! pic.twitter.com/6yFD2FfHta

— TikTokComms (@TikTokComms) January 6, 2021