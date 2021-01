Erst gestern haben wir euch über die neuen WhatsApp Nutzungsbedingungen informiert. Mittlerweile gehen die WhatsApp-Entwickler aktiv auf ihre Nutzer zu und blenden beim Start des Messengers einen Hinweis auf die aktualisierten Nutzungsbedingungen und die aktualisierte Datenschutzrichtlinie ein. Dabei geben die Verantwortlichen eindeutig zu verstehen, dass man die Regeln zum 08. Februar 2021 akzeptieren muss, um den WhatsApp-Messenger weiter nutzen zu können.

WhatsApp: Neue Nutzungsbedingungen werden am 08. Februar 2021 zur Pflicht

WhatsApp aktualisiert seine Nutzungsbedingungen und seine Datenschutzrichtlinie. Die wesentlichen Updates bestehen in der Verarbeitung von Daten sowie dem Austausch von Daten mit anderen zu Facebook-gehörenden Unternehmen.

In der neuen Datenschutzrichtlinie formuliert WhatsApp unter anderem wie folgt

Als Teil der Facebook-Unternehmen erhält WhatsApp Informationen (siehe hier) von den Facebook-Unternehmen und teilt auch Informationen mit diesen. Wir können mithilfe der von ihnen erhaltenen Informationen und sie können mithilfe der Informationen, die wir mit ihnen teilen, unsere Dienste bzw. ihre Angebote, einschließlich der Produkte von Facebook-Unternehmen, betreiben, bereitstellen, verbessern, verstehen, individualisieren, unterstützen und vermarkten.

Mit dieser Maßnahme möchte Facebook seine Services enger verzahnen und die Erlebnis des Nutzers verbessern. Man kann das Ganze natürlich auch so beurteilen, dass Facebook noch präzisere Daten zu seinen Nutzern sammeln und so die Monetarisierung vorantreiben möchte. Positiv ist in jedem Fall, das WhatsApp seine Nutzer aktiv über die Änderungen informiert und dies nicht klammheimlich macht. Fraglich ist nur, ob sich Nutzer tatsächlich intensiv mit den neuen Bedingungen beschäftigen, oder schlicht auf „Zustimmen“ klicken. Spannend ist zudem, inwiefern Datenschützer und zuständigen Behörden die neuen Richtlinien beurteilen.