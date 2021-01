In der Nacht zu heute tauchte das Gerücht auf, dass sich Apple mit Hyundai in Gesprächen befinden, um über die Produktion des sogenannten Apple Cars zu sprechen. Interessanterweise hat sich Hyundai zu den Gerüchten geäußert.

Apple Car: Hyundai bestätigt Gespräche mit Apple

Die Gerüchte rund um ein Apple Car sind nicht neu. In der Nacht zu heute vermeldeten mehrere asiatische Publikationen, dass sich Apple mit der Hyundai Motor Group in Gesprächen befindet, um über die Produktion des Apple Cars zu sprechen. Apple plant aufgrund der enormen Kosten der Technologie und der erforderlichen Produktionsanlagen mit Hyundai zusammenzuarbeiten, um Elektrofahrzeuge herzustellen und Batterien zu entwickeln.

Bereits in den vergangenen Jahren gab es immer mal wieder zarte Indizien, dass Apple mit mehreren Zulieferern und Fertigungspartner rund um den Globus über das Apple Car spricht. So ist es nicht wirklich verwunderlich, dass Apple auch mit mit der Hyundai Motor Group verhandelt. Was uns allerdings wundert, dass Hyundai die Tatsache bestätigt.

In einem Statement, welches den Kollegen von CNBC vorliegt, hat Hyundai bestätigt, dass Gespräche mit Apple geführt werden.