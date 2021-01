Mittlerweile bieten verschiedene Musik-Streaming-Anbieter eine App für Apple CarPlay an. Apple Music ist seit Tag 1 mit an Bord und auch Spotify hat recht früh eine Applikation für CarPlay bereit gestellt. Nun liegt ein Spotify-Update in der Luft, welches die CarPlay-Benutzeroberfläche optimiert. Dieses befindet sich bereits in der Beta-Phase und dürfte kurz- bis mittelfristig auch bei allen Nutzern landen.

Derzeit ist es recht umständlich auf die nächsten Spotify Musiktitel über CarPlay zuzugreifen. Genau an diesem Thema arbeiten die Spotify-Entwickler, so dass ihr zukünftig direkt über CarPlay auf die Spotify-Warteliste (Queue) zugreifen könnt.

Ein weiterer Vorteil von Apple Music im Vergleich zu Spotify ist es derzeit, dass ihr auf der CarPlay-Oberfläche auf einen Künstler klicken und anschließend zur Übersichtsseite des Künstlers springen könnt. Dies wird mit dem einem kommenden Spotify-Update ebenfalls über CarPlay möglich sein.

So the latest Spotify iOS Beta got a great big CarPlay UI update!! This is so much better and brings it in line with Apple Music. Can even see the queue of upcoming songs and tap the artist name on the Now Playing screen to go to that artist. Yay! (@MacRumors @9to5mac) pic.twitter.com/MAI7SWHDlv

— Shaun Ruigrok (@Shaun_R) January 7, 2021