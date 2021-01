Das erste iPhone wurde am 9. Januar 2007 von Steve Jobs auf der Bühne der Macworld in San Francisco vorgestellt. 14 Jahre später können wir mit Gewissheit sagen, dass Apple mit einem einzigartigen Design, einer einfachen Bedienung und neuen Funktionen die Smartphone-Welt nachhaltig verändert hat.

14 Jahre iPhone

Das iPhone hat das Rad zwar nicht neu erfunden, es hat es aber runder gemacht. In einer Zeit, in der man mit „Smartphones“ rudimentär im Internet surfte, seine E-Mails umständlich durchblätterte und sich beim Musikhören nach einem iPod sehnte, zeigte Steve Jobs, dass es nicht groß und klobig sein muss – noch nicht einmal die üblichen Tasten sollte das erste smarte Mobiltelefon von Apple haben. Nur ein großer runder Knopf und ein paar wenige Bedienelemente im Rahmen sollten von nun an ausreichen.

Das iPhone war das erste Smartphone, wie wir es heute kennen. Dabei basiert das iPhone auf einem Konzept, welches ursprünglich für ein Tablet, dem späteren iPad, entworfen wurde. Steve Jobs suchte damals nach einem Konkurrenz-Produkt zu Microsofts Stylus-Tablets, legte das Projekt jedoch vorerst auf Eis. Währenddessen wurde die drohende Handy-Konkurrenz, mit seinen multimedialen Fähigkeiten, dem iPod immer gefährlicher. Steve Jobs wusste, dass Apple mit etwas Neuen kommen musste und holte die Idee des iPads wieder aus der Schublade. Nun sollte jedoch der portable Computer in die Hosentasche passen.

Das Konzept des iPhone ist damals wie heute noch aktuell. Etwas größer sind die Displays schon geworden und natürlich geht es heute schneller durch die Weiten des Internets. Das erste iPhone unterstützte beispielsweise nur den Edge-Standard, was das mobile Surfen oft zur Geduldsprobe werden ließ. Diesen Nachteil, gegenüber vieler Konkurrenten, bügelte Apple mit dem iPhone 3G im Jahr 2008 aus. Mit der Unterstützung von UMTS musste man sich fortan nicht mehr mit der Internet-Landstraße herumärgern, sondern hatte die Auffahrt zur Datenautobahn in greifbarer Nähe. Im letzten Jahr war dann auch bei Apple mit der iPhone 12 Generation das 5G-Zeitalter angebrochen.

Erfolgsmodell für die Zukunft

Seit den frühen Tagen des iPhone hat sich das Smartphone-Geschäft deutlich gewandelt. Der globale Markt ist gesättigt. Obwohl Apple immer noch auf den Verkauf neuer Geräte angewiesen ist, wurde das eigene Geschäftsmodell zunehmend auf das Ökosystem rund um das iPhone ausgerichtet.

Zu den wichtigsten Geschäftsbereichen von Apple gehören nun Services wie der App Store, Apple Pay, Apple Music oder Apple Arcade, die sich alle im Wachstum befinden. So entwickelt sich das iPhone immer mehr zu einer Plattform, mit einer Vielzahl von Angeboten, die sich laut Loup Ventures schon bald deutlich erweitern sollen. So erwarten die Marktforscher, dass Apple seine bestehenden Apps wie Mail, Podcasts und Aktien mit Premium-Services erweitern wird.

Solltet ihr auf eine kleine Zeitreise Lust haben, könnt ihr euch hier noch einmal die Präsentation des Original iPhone anschauen: