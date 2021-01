Im Juni letzten Jahres künftige Apple die Psychothriller-Serie „Losing Alice“ an. Nun haben die Verantwortlichen in Cupertino den offiziellen Trailer zur Serie auf YouTube bereit gestellt, so dass Anwender einen erstem Vorgeschmack erhalten.

Apple TV+: Offizieller Trailer zu „Losing Alice“ ist da

Nachdem gestern am Freitag die 2. Staffel zu Dickinson anlief, geht es am 15. Januar mit der 2. Staffel zu Servant weiter. Wiederum eine Woche später feiert die Psychothriller-Serie „Losing Alice“ ihre Premiere auf Apple TV+.

Apple beschreibt „Losing Alice“ als eine „aufregende filmische Reise, die Rückblenden und Flash-Forwards in einer zufriedenstellend komplexen Erzählung verwendet, die den Betrachter durch das Bewusstsein und Unterbewusstsein des Geistes seines Protagonisten führt.“

Die Serie folgt Alice, einer 48-jährigen Filmregisseurin, die sich seit der Erziehung ihrer Familie irrelevant fühlt. Nach einer kurzen Begegnung im Zug ist sie besessen von der 24-jährigen Drehbuchautorin Femme Fatale Sophie (gespielt von Lihi Kornowski) und gibt schließlich ihre moralische Integrität auf, um Macht, Relevanz und Erfolg zu erreichen.