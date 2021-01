o2 feiert aktuell eine 1 Euro Aktion, bei der ihr verschiedene Smartphones zum Einmalpreis von nur 1 Euro erhaltet. Auch mehrere iPhone-Modelle sind mit von der Partie. Erfreulicherweise fallen im Rahmen der Aktion auch keine Versandkosten an und die Anschlussgebühr wurde vorübergehend ebenso gestrichen. Bei Interesse greift zu, bevor der Deal ausgelaufen ist.

iPhone 12 (Pro) Bundles bei o2 für nur 1 Euro + keine Anschlussgebühr, keine Versandkosten

Bei o2 findet ihr aktuell die Aktion „Top Handys für 1 Euro, 0 Euro Versandkosten, 0 Euro Anschlusspreis“. Erfreulicherweise sind alle aktuellen iPhone-Modelle mit von der Partie. Habt ihr Interesse am iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 11 Pro oder an einem anderen iPhone-Modell, so werft einen Blick auf 1 Euro Aktion von o2.

Ihr könnt das jeweilige iPhone mit unterschiedlichen o2-Tarifen kombinieren. In unseren Augen sind o2 Free M sowie der o2 Free Unlimited Max besonders interessant. Mit diesen beiden Tarifen dürften nahezu alle Bedürfnisse abgedeckt werden. In beiden Tarifen erhaltet ihr eine Telefon-Flat, SMS-Flat und EU-Roaming. Der o2 Free M bietet euch 20GB Datenvolumen. Im o2 Free Unlimited Max erhaltet ihr unbegrenztes Datenvolumen mit maximaler Geschwindigkeit.

Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von www.communicationads.net zu laden. Inhalt laden

Für das iPhone 11 Pro in Kombination mit dem o2 Free Unlimited Max bezahlt ihr einmalig nur 1 Euro und monatlich nur 56,99 Euro. Für das iPhone 12 Pro in Kombination mit dem o2 Free M zahlt ihr einmalig nur 1 Euro und monatlich nur 74,99 Euro. Versandkosten und eine Anschlussgebühr fällt – wie eingangs erwähnt – nicht an.