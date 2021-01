Update 11.01.2021: Letzte Chance, die Aktion endet heute Abend um 23:59 Uhr. (/Update Ende)

Amazon Music Unlimited kann aktuell 3 Monate komplett kostenlos getestet werden. Bevor das Angebot allerdings in Kürze endet, möchten wir euch noch einmal auf dieses hinweisen und euch die Möglichkeit geben, davon zu profitieren.

3 Monate kostenlos: Amazon Music Unlimited

In den letzten Jahren hat Amazon immer mal wieder Promotions rund um Amazon Music aufgelegt. Aktuell erhaltet ihr die Möglichkeit, Amazon Music Unlimited 3 Monate lang kostenlos zu testen. Das Angebot endet jedoch in Kürze, so dass ihr euch beeilen müsst, um davon zu profitieren. Beachtet in jedem Fall die Aktionsbedingungen.

Es heißt

Das Angebot gilt bis einschließlich 11. Januar 2021 und nur solange der Vorrat reicht. Vom Angebot ausgeschlossen sind Kunden, die bereits Amazon Music Unlimited nutzen oder genutzt haben (einschließlich einer Probemitgliedschaft). Nach Ablauf der Aktion “3 Monate gratis“ wird Ihnen der Betrag von EUR 7,99 pro Monat inkl. MwSt. (Preis für Prime-Mitglieder) oder EUR 9,99 pro Monat inkl. MwSt. (Standard-Preis) berechnet, wenn die Mitgliedschaft nicht während des Aktionszeitraums zu dessen Ablauf gekündigt wird. Nach Ablauf des Aktionszeitraums kann die Mitgliedschaft jederzeit gekündigt werden. Jeder Kunde kann nur einmal an dieser Aktion teilnehmen. Dieses Angebot kann nicht mit anderen Angeboten kombiniert werden. Das Angebot gilt nur für volljährige Personen. Digitale Inhalte und Services sind möglicherweise lokal beschränkt und stehen nur Kunden in Deutschland und Österreich zur Verfügung. Es gelten die weiteren Bedingungen der Amazon Digital Germany GmbH. Das Angebot ist nicht übertragbar und darf nicht weiterverkauft werden. Eine Barauszahlung ist nicht möglich.

Bei diesem Deal könnt ihr nicht wirklich viel falsch machen bzw. das Risiko ist absolut überschaubar. Probiert Amazon Music Unlimited einfach mal aus. Sollte euch der Service nicht überzeugen, so könnt ihr kündigen, so dass euch nach Ablauf der 3 Monate keine weiteren Kosten entstehen.