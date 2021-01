Apple arbeitet an einer Lösung, welches vereinzelte Bluetooth-Probleme bei M1 Macs behebt. Diese tauchen seit dem Verkaufsstart der Apple Silicon Macs im November immer mal wieder sporadisch auf.

Als Apple die Apple Silicon Macs (MacBook Air, 13 Zoll MacBook Pro und Mac mini) im November vorstellte und auf den Markt brachte, tauchten vereinzelte Berichte auf, mit denen Anwender von Bluetooth-Problemen berichteten. Unter anderem war die Rede von zeitweiligen Unterbrechungen der drahtlosen Peripheriegeräte bis hin zu vollständig nicht funktionierenden Bluetooth-Verbindungen.

Die Tatsache, dass es Bluetooth-Probleme mit den neuen Apple Silicon Macs gibt, ist auch den Verantwortlichen in Cupertino bekannt. Dort arbeitet man bereits an einer Problemlösung. Ian Bogost berichtet, dass er seine Bluetooth-Probleme mit dem M1-Mac dadurch gelöst hat, dass er sich eine Logitech Bluetooth-Maus mit Bluetooth-Dongle angeschafft hat. Gleichzeitig gab Bogost zu verstehen, dass ihm Apple bestätigt hat, dass ein Bugfix und somit ein macOS-Update in Arbeit ist, welches das Problem lösen soll.

Solved my M1 Mac Bluetooth issues by plugging in my keyboard and buying a Logitech mouse with its own Bluetooth dongle.

(Apple tells me a MacOS fix is in progress and forthcoming just about anytime. But jeez.)

— Ian Bogost (@ibogost) January 10, 2021