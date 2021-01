Der Film „Cherry“ lief bis dato größtenteils unter dem Radar. Im September letzten Jahres wurde bekannt, dass sich Apple für rund 40 Millionen Dollar die Rechte an dem Film mit Tom Holland und Chiara Bravo gekauft hat. Im Dezember bestätige Apple das Unterfangen und kündigte den Start für den 12. März 2021 an.

„Cherry“: Erste Bilder aufgetaucht

In „Cherry“ spielt der Schauspieler Tom Holland (bekannt für seine Rolle als Spider-Man) einen Cleveland-Mann namens Walker, der sich der Armee anschließt, nachdem er von der Liebe seines Lebens verschmäht wurde. Er wird Sanitäter der Armee im Irak und ist traumatisiert von den dortigen Erlebnissen. Er leidet an einer posttraumatische Belastungsstörung (PTBS).

Um seine PTBS zu behandeln, wird Walker mit Oxycontin behandelt, was schließlich zu einer Heroinsucht führt. Um die Drogen zu bezahlen, beginnt Walker, Banken auszurauben.

We’d like to introduce you to Cherry… pic.twitter.com/E8otgzSvWp — Russo Brothers (@Russo_Brothers) January 9, 2021

Nun haben die Russo Brothers den ersten Clip zu „Cherry“ veröffentlicht. Das Regisseur-Team schreibt „Wir möchten euch Cherry vorstellen…“ Der Clip zeigt Tom Hollands Erfahrung bei der Anmeldung bei der United States Army und den Offizier, der ihn rekrutiert. Der kurze Clip gibt uns einen kurzen Einblick in den Film.

Wie eingangs erwähnt, startet Cherry am 12. März 2021 auf Apple TV+. Bereits am 26. Februar läuft der Film in den Kinos an.