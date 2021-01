Am heutigen Tag startet die virtuelle Consumer Electronics Show. Dies nimmt Apple zum Anlass, um noch einmal die Verpflichtung zum Datenschutz zu untermauern. Insgesamt drei Clips haben die Verantwortlichen in Cupertino heute veröffentlicht. Während sich dir ersten beiden Clips dem Datenschutz der der Privatsphäre widmen, geht es in den dritten Clip um die Umwelt.

Apple veröffentlicht drei neue Clips

Bereits in den letzten Jahren hat Apple immer und immer wieder betont, welche Bedeutung die Themen Datenschutz, Privatsphäre und der Umweltschutz für das Unternehmen haben. In den letzten Jahren hat Apple immer mal wieder im Rahmen der CES Werbekampagne gestartet, um dieses Engagement zu unterstreichen. Wir Erinnerung uns exemplarisch aus die Kampagne aus dem Jahr 2019. Am heutigen Tag greift Apple diese Themen erneut auf und hat drei Clips veröffentlicht.

Face ID Daten

Apple Pay

Aluminium

Die drei Clips laufen übrigens unter dem Motto „Es steckt mehr in einem iPhone“.