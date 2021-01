WhatsApp hat bekanntlich seine Nutzungsbedingungen überarbeitet und zwingt seine Nutzer diese bis zum 8. Februar abzunicken. Da man hiermit auch der Weitergabe von Daten an Facebook zustimmt, war der Unmut groß. Wie wir bereits berichtet haben, werden keine Änderungen an den WhatsApp-Praktiken für den Datenaustausch in Europa vorgenommen. Dennoch hat der Vorstoß von WhatsApp bzw. Facebook Folgen. So vermelden andere Messenger wie Signal und Threema einen großen Zuwachs von neuen Nutzern.

Des einen Leid des anderen Freud

Anfang der Woche machte in WhatsApp ein Pop-up Hunderte Millionen Menschen darauf aufmerksam, dass bald Facebook Zugriff auf gewisse WhatsApp-Nutzerdaten haben wird. Dass der mit Abstand verbreitetste Messenger dann auch noch eine Deadline bis zum 8. Februar gab, bis der man den neuen Bedingungen zustimmen muss, machte die ohnehin nicht gute Stimmung noch gereizter. Als Reaktion liest man derzeit in den sozialen Medien, dass Nutzer in Zukunft auf WhatsApp einfach komplett verzichten wollen. Ein regelrechter Ansturm bei anderen Diensten wie Signal und Threema sind die Folge der Unzufriedenheit.

Die bereits im Jahr 2015 von Edward Snowden empfohlene Open-Source-Lösung Signal kämpft derzeit sogar mit einem so großen Zuwachs von neuen Nutzern, dass die Zustellung der Verifizeriungs-SMS in vielen Fällen einige Stunden dauert. Die App kann laut Experten alles, was WhatsApp auszeichnet, dabei sammelt sie nur die nötigsten Daten.

I use Signal every day. #notesforFBI (Spoiler: they already know) https://t.co/KNy0xppsN0 — Edward Snowden (@Snowden) November 2, 2015

In einer Pressemeldung freut sich auch Threema über die Bereitschaft der Nutzer, auf Alternativen zu setzen. So gibt der Instant-Messaging-Dienst an, dass es seit Freitagmorgen eine Vervielfachung der täglichen Download-Zahlen gab. In den App-Stores in Deutschland, Schweiz und Österreich ist Threema auf Platz 1 der App-Charts der Bezahl-Apps.