Anker – genauer genommen Ankers Tochterunternehmen Soundcore – hat soeben die nächste Generation seiner beliebten Liberty-True-Wireless-Ohrhörerlinie vorgestellt. Kurzum: Die neuen Liberty Air 2 Pro sind da. Dabei handelt es sich um komplett kabellose Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung (ANC), Transparent und PureNote-Treibertechnologie.

Neue Soundcore Liberty Air 2 Pro sind da

In den letzten Tagen hatte Anker bereits ordentlich die Werbetrommel für das heutige digitale Event gerührt. Vor wenigen Augenblicken war es soweit und Anker hat die Soundcore Liberty Air 2 Pro präsentiert.

Anker schreibt

Der Liberty Air 2 Pro wurde so konzipiert, dass er auch bei aktivierter Geräuschunterdrückung hervorragend klingt. Um dies zu erreichen, entwickelten die Soundcore-Ingenieure die PureNote-Treibertechnologie, die zehn gehärtete Nanoschichten verwendet, um den 11-mm-Treiber in jedem Earbud zu bilden, der präzisen Klang und Klarheit bei allen Frequenzen bietet. Soundcore hat die Earbuds dann sowohl mit eingeschaltetem als auch mit ausgeschaltetem ANC abgestimmt, um sicherzustellen, dass die Musik immer so klingt, wie es die Künstler ursprünglich beabsichtigt haben.

Der Liberty Air 2 Pro bietet dem Benutzer die Möglichkeit, zwischen drei Modi zur Geräuschunterdrückung zu wechseln, darunter der Transportmodus, wenn er benötigt wird, um tieffrequente Geräusche aus Flugzeugen, Zügen oder Stadtbussen auszublenden; der Außenmodus , der eine weniger starke ANC-Einstellung, aber eine größere Bandbreite verwendet, um Straßengeräusche auszublenden, und schließlich der Innenraummodus, der in erster Linie die mittleren Frequenzen reduziert, um dabei zu helfen, Stimmen auszublenden, die üblicherweise in einem Büro oder in einem Café vorkommen.

Liberty Air 2 Pro – Escape Into Pure Sound from Admin Seattle on Vimeo.

Zusätzlich verfügt das Liberty Air 2 Pro über einen Transparenzmodus mit zwei verschiedenen Einstellungen. Modus 1 ist für totale Transparenz, die hilft, alle Umgebungsgeräusche zu verbessern. Dies ist ideal für Läufer und Radfahrer, die Geräusche um sie herum auf einer Stadtstraße sicher hören müssen. Der zweite Transparenzmodus konzentriert sich auf Stimmen, um Stimmen in unmittelbarer Nähe zu verstärken und gleichzeitig Hintergrundgeräusche zu reduzieren. Dieser Modus ist ideal für Benutzer, die auf einen Flug oder einen Bus warten, aber dennoch Durchsagen von einem P.A.-Sprecher oder Flugbegleiter hören müssen.

Individuelle Einstellungen erfolgen über die SoundCore-App. Mit HearID 2.0 bietet Anker seinen Nutzern die nächste Generation der Audiofrequenzanpassungen.

Die wichtigsten Funktionen in der Übersicht

PureNote Driver-Technologie mit 11-mm-Audiotreibern für präzisen Klang und Klarheit in allen Frequenzen.

Multi-Modus ANC mit Transport-, Indoor- und Outdoor-Einstellungen, je nach Situation und Vorlieben.

Zwei Transparenzmodi verbessern die Umgebung einschließlich Stimmen, ohne dass die Earbuds abgenommen werden müssen.

7-Stunden-Akkuleistung der Earbuds mit ausgeschaltetem ANC / 6-Stunden-Akku mit eingeschaltetem ANC.

Kabellose Qi-Ladefunktion mit 26-Stunden-Akku bei ausgeschaltetem ANC / 21-Stunden-Akku bei eingeschaltetem ANC sowie smarter USB-C-Ladefunktion. Schnellladetechnologie von Anker: 10 Minuten Ladezeit = 2 Stunden Spielzeit

Premium-Anrufqualität mit 6 integrierten Mikrofonen mit Uplink-Rauschunterdrückung zur Optimierung der Stimmen und Minimierung von Hintergrundgeräuschen.

Benutzerdefinierbare Touch-Bedienelemente zum Festlegen von Voreinstellungen für Wiedergabe / Pause, Titelvorlauf, Lautstärke usw.

Kompatibilität des Sprachassistenten mit Apple Siri, weitere beliebte Sprachassistenten werden schon sehr bald hinzugefügt.

Neun Sätze Silikon-Ohrstöpsel von XXXS bis XL und L + sorgen für einen guten Sitz.

Bluetooth-Version – 5.0

Wasserdichtigkeit – IPX4

Erhältlich in vier Farben: Onyx, Titanweiß, Saphirblau und Rosenquarz

Größe der Earbuds – 37,33 x 22,10 x 23,11mm

Größe des Ladecases – 61,97 x 59,69 x 29,97mm

Gewicht eines Earbuds // Gewicht des Ladecases – 5,1g // 50,46g

Liberty Air 2 Pro im ersten Test

Wir haben die Liberty Air 2 Pro seit rund zehn Tagen in Gebrauch und können euch versichern, dass diese ein Top Preis-Leistungsverhältnis mit sich bringen. Sowohl beim Musik hören als auch bei der Telefonie hinterlassen diese einen mehr als soliden Eindruck. Die zahlreichen Ohreinsätze sorgen dafür, dass diese nahezu für jedes Ohr geeignet sind. Die Soundqualität kommt subjektiv nicht ganz an die Qualität der AirPods Pro heran. Zudem sind diese nicht ganz so gut ins System integriert wie die Apple eigenen Kopfhörer. Dafür haben sie bei der Akkulaufzeit und beim Preis die Nase vorne. Solltet ihr nach überzeugenden komplett kabellosen Kopfhörer mit active noise-cancelling außerhalb des Apple-Kosmos Ausschau halten, so nehmt die neuen Anker SoundCore Liberty Air 2 Pro in jedem Fall in die nähere Auswahl. In den kommenden Wochen werden wir uns noch einmal intensiver mit den neuen Kopfhörer beschäftigen.

Preis & Verfügbarkeit

Ihr könnt die Liberty Air 2 Pro ab sofort in den vier Farben Onyx, Titanweiß, Saphirblau und Rosenquarz zum Preis von 129,99 vorbestellen. Die Kopfhörer sind auf Lager und können direkt verschickt werden.