In regelmäßigen Abständen nutzt Apple seine sozialen Kanäle, um neue Produkte vorzustellen, Funktionen zu erklären, Tipps & Tricks auszusprechen etc. pp. Ab sofort stehen vier neue Support-Videos zur Ansicht bereit.

Vier neue Apple Support-Videos

So erstellst du ein Backup deines iPhone, iPad oder iPod touch in iCloud

Du kannst ein sicheres iCloud Backup all der wichtigen Informationen erstellen, die sich auf deinem iPhone befinden. Sollte etwas mit deinem Gerät passieren, kannst du so immer dort weitermachen, wo du aufgehört hast. Hier zeigen wir dir, wie du ein Backup in iCloud erstellst.

So setzt du auf deinem iPhone, iPad oder iPod touch dein Apple ID Passwort zurück

Du hast dein Apple ID Passwort vergessen? Dank der Zwei-Faktor-Authentifizierung kannst du es ganz einfach direkt auf deinem Gerät in den Einstellungen aktualisieren. Falls du weitere Hilfe benötigst, besuche einfach iforgot.apple.com.

So stellst du dein iPhone, iPad oder deinen iPod touch aus einem iCloud Backup wieder her

Du kannst alle Apps, Daten und Einstellungen wiederherstellen lassen, sodass alles wieder so ist, wie du es gewohnt bist. Hier zeigen wir dir, wie du ein iPhone, iPad oder einen iPod touch mithilfe deines iCloud Backups einrichtest.

So überträgst du Daten von deinem bisherigen auf dein neues iPhone

Die einfachste Möglichkeit, ein neues iPhone zu konfigurieren, ist das direkte Übertragen der Daten. Dazu musst du dein bisheriges iPhone zur Hand haben. Hier erfährst du, wie du dein neues iPhone konfigurierst, indem du die Daten deines vorherigen iPhone übernimmst.