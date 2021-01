Mittlerweile sind bei Apple TV+ einige neue Inhalte in der Pipeline und nun stößt das nächste Projekt hinzu. Wie nun bekannt wird, hat sich Apple die Rechte an einer neuen Comedy-Serie von Ben Stiller und Andy Samberg gesichert.

Apple TV+ schnappt sich neue Comedy-Serie von Ben Stiller

Wie The Hollywood Reporter berichtet, hat sich Apple die Rechte an einer neuen Comedy-Serie von Ben Stiller, Noah Hawley und dem „Palm-Springs“-Team Andy Samberg und Andy Siara gesichert. Wie es scheint, ging am vergangenen Wochenende das Bieterverfahren zu Ende und Apple hat den Zuschlag erhalten. Einen Namen besitzt die neue Serie noch nicht.

Andy Samberg wird die Serie produzieren und gleichzeitig die Hauptrolle spielen, während Stiller und Bob-Waksberg als Produzenten in der Show auftreten werden. Andy Siara wird das Drehbuch schreiben und auch als ausführender Produzent fungieren. Die Show erhielt Interesse dank „Palm Springs“, einem 2020 Hulu-Film mit Andy Samberg und Cristin Milloti.

Weitere Details zur Serie sind bislang noch nicht bekannt. So wurde noch nicht kolportiert, um was es bei der Serie geht, noch wann diese an Apple TV+ anlaufen soll.

Nachdem Apple TV+ im November 2019 mit einer Handvoll Serien und Filmen startete, konnte Apple das Portfolio seitdem stark erweitern. Dies setzt sich im Laufe dieses Jahres mit zahlreichen neuen Inhalten fort. Erst letzte Woche lief die zweite Staffel zu Dickinson an.