Seit letztem Monat lässt sich das MagSafe Duo Ladegerät über den Apple Online Store bestellen. Sollte euch der verhältnismäßig hohe Preis bis dato abgeschreckt und solltet ihr auf die erste Rabatt-Aktion gewartet haben, so können wir euch nun ein positives Signal geben. Erstmals könnt ihr das Apple MagSafe Duo Ladegerät günstiger kaufen, allerdings nicht direkt bei Apple sondern bei Amazon.

18 Prozent Rabatt auf das MagSafe Duo Ladegerät

Das MagSafe Duo Ladegerät lädt ein kompatibles iPhone, Apple Watch Modell, kabelloses Ladecase für AirPods und andere Qi zertifizierte Geräte. Der Listenpreis liegt bei durchaus happigen 149 Euro. Bei Amazon erhaltet ihr das MagSafe Duo Ladegerät aktuell mit 18 Prozent Rabatt. Ihr zahlt nur 122,12 Euro. An dieser Stelle sei erwähnt, dass ihr zusätzlich zum MagSafe Duo Ladegerät ein Usb-C Ladegerät benötigt. Wir empfehlen euch ein 27W USB-C Netzteil mit Unterstützung für 9 V/3 A für schnelleres kabelloses Aufladen mit bis zu 14 W.

Solltet ihr bereits mit dem Gerät geliebäugelt und auf die erste Rabatt-Aktion gewartet haben, so ist diese nun gekommen. In unseren Augen eignet sich das MagSafe Duo Ladegerät zum idealerweise am Nachttisch oder auf Reisen.