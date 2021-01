Vodafone hat am heutigen Tag bekannt gegeben, dass das Unternehmen mit dem Smart Business Digital den ersten digitalen Geschäftskunden-Tarif Deutschlands vorstellt. Damit möchte Vodafone Handwerkern, Freiberuflern und Kleinbetrieben ein besonderes Angebot machen.

Vodafone Smart Business Digital

Der neue Geschäftskunden-Tarif „Smart Business Digital“ ergänzt die Red Business Prime Tarife. Er bietet alles, was Geschäftskunden für ihre mobile Kommunikation benötigen. Mit dem zehn Gigabyte großen Datenpaket können sie mit maximaler LTE Geschwindigkeit im Internet surfen, an Video-Konferenzen teilnehmen oder E-Mails abrufen. Für Telefongespräche innerhalb Deutschlands ist eine nationale Allnet-Flat mit an Bord. Die „My Office Number“ bietet darüber hinaus die Möglichkeit, Gesprächspartnern eine lokale Festnetznummer anzuzeigen.

Im Gegensatz zu den Business Prime Tarifen wird der Smart Business Digital ausschließlich im Vodafone Business-Online Shop vermarktet. Der Smart Business Digital kostet bei einer Mindestlaufzeit von zwei Jahren 17 Euro netto pro Monat. Verschiedene Leistungen können hinzugedacht werden. Zusätzliche 5Gb kosten beispielsweise 9 Euro, das Minutenpaket EU 1.000 schlägt mit 8 Euro zu buche. Benötigt ihr einen Personal Agent so kostet dies 5 Euro und Vodafone Pässe schlagen ebenso mit jeweils 5 Euro zu Buche.