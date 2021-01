Apple CEO Tim Cook hat im Rahmen eines Interviews mit Gayle King (Moderatorin von CBS This Morning) angekündigt, dass sein Unternemen am morgigen Mittwoch eine große Ankündigung tätigt. Bevor ihr nun allerdings darüber spekuliert, welche neuen Apple Produkte die Verantwortlichen in Cupertino morgen vorstellen könnten, so müssen wir euch enttäuschen. Es wird morgen keine produktspezifischen Ankündigungen geben. Stattdessen wird Apple eine andere große Ankündigung machen.

Apple Chef Tim Cook gab Gayle King ein Interview, um unter anderem über die Ereignisse rund um das US Capital in der vergangenen Woche zu sprechen. Dabei betonte er, dass die Personen, die für die Ereignisse im US Capitol verantwortlich sind, zur Rechenschaft gezogen werden müssen. Auf die Frage, ob US-Präsident Donald Trump zur Verantwortung gezogen werden müsse, antwortete er wie folgt

„Ich denke, niemand steht über dem Gesetz. Das ist das Gute an unserem Land, wir sind ein Land der Rechtsstaatlichkeit. Ich denke, jeder, der daran beteiligt war, muss zur Rechenschaft gezogen werden. Ich denke nicht, dass wir es loslassen sollten. Ich denke, es ist wichtig, die Leute zur Rechenschaft zu ziehen.“

#EXCLUSIVE: @GayleKing spoke with @Apple CEO Tim Cook about the assault on the Capitol and what he thinks needs to happen next.

See more of @tim_cook’s interview Wednesday on @CBSThisMorning when he’ll announce a major new initiative, that’s not a new product. pic.twitter.com/QPYyoDVFv7

— CBS This Morning (@CBSThisMorning) January 12, 2021