AMD-CEO Dr. Lisa Su setzte sich im Zuge der CES 2021 mit Journalisten zusammen und beantwortete eine Reihe von Fragen, darunter auch die Bitte um einen Kommentar zu Apples erstem Vorstoß in den Bereich der Desktop-Prozessoren. Wie Su erklärte, sei Apples M1-Chip ein gutes Zeichen für die ARM-Entwicklung und sieht Apples Engagement als Chance für Innovationen auf dem Markt.

In einer Telefonkonferenz mit der Presse beantwortete Su eine Reihe von Fragen zu AMDs kommenden Plänen, der x86-Plattform und neuen Entwicklungen in einem hart umkämpften Halbleitermarkt.

Eine Frage bezog sich auf das Aufkommen von ARM-Prozessor-Designs in PC-Consumer-Produkten. Insbesondere Apple hat hier mit den neuen M1-Macs einen großen Schritt unternommen, womit Apple jedoch in Geschäftsbereiche eintritt, die lange Zeit von x86-Herstellern wie AMD und Intel gehalten wurden. Immerhin plant der Tech-Gigant aus Cupertino, innerhalb von zwei Jahren seine gesamte Mac-Reihe auf ARM-Chips umzustellen. Das bedeutet einen unmittelbaren Umsatzverlust für den derzeitigen CPU-Partner Intel, aber auch Gegenwind für den breiteren x86-Markt.

Su wurde gefragt, wie sich der M1 auf AMDs Beziehung zu Apple auswirken wird:

„Bei dem M1 geht es mehr darum, wie viel Verarbeitung und Innovation es auf dem Markt gibt. Das ist eine Gelegenheit, mehr zu innovieren, sowohl bei der Hardware als auch bei der Software, und es geht über den ISA hinaus“, sagte Su. „Aus unserer Sicht gibt es immer noch Innovationen im PC-Bereich – wir haben eine große Vielfalt an Möglichkeiten und die Leute können die gleichen Prozessoren in vielen verschiedenen Umgebungen einsetzen. Wir erwarten, dass wir in den nächsten Jahren mehr Spezialisierung sehen werden, und das ermöglicht mehr Differenzierung. Dennoch arbeiten wir weiterhin mit Apple als Grafikpartner zusammen.“