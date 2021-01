Spiele sind ein grundlegender Bestandteil des App Stores und des iOS-Ökosystems, weshalb Apple immer wieder betont, dass das iPhone und iPad großartige Spielgeräte sind. Eine neue Marktstudie von AppFigures zeigt nun, dass die App „Among Us“ das am häufigsten heruntergeladene mobile Spiel während der Feiertage war und das Ranking im Dezember 2020 anführte.

Wie das Indie-Spiel zum Überraschungshit wurde

Alle Jahre wieder kommt ein Spiel aus dem Nichts und erobert alle Ranglisten. So auch bei dem „neuen“ Indie-Hit „Among Us“. Das Spiel ist gerade eines der beliebtesten Titel auf PC und Mobilgeräten – dabei ist es über zwei Jahre alt. Die Entwickler von InnerSloth waren im letzten Jahr selber überrascht, als ihr Spiel plötzlich so erfolgreich war. Zu Verdanken haben das die Entwickler wahrscheinlich einigen großen Streamern, die „Among Us“ 2019 für sich entdeckt hatten und es auf Twitch seitdem ausgiebig spielen. In Kombination eines niedrigen Preises (3,99 Euro auf Steam und kostenlos im App Store) sowie der interessanten Online-Komponente, war dann der Hit nur noch eine Formsache.

In „Among Us“ geht es darum einen Saboteur (den „Imposter“) auf einem Raumschiff zu entlarven. Dieser hat die Crew (bestehend aus vier bis zehn Spielern) unterwandert und schaltet diese nacheinander aus. Dabei übernehmen bis zu zwei Mitspieler die Rolle des Verräters. Der Clou ist hierbei, dass Verdächtige per Abstimmung aus dem Spiel geworfen werden.

Platz 1 im App Store und Play Store

Das Konzept sorgt nicht nur für nervenaufreibende Diskussionen im Spiel-Chat, sondern ebenfalls für den bereits erwähnten Erfolg, der mittlerweile auch im App Store Einzug gefunden hat. Wie die Recherche von AppFigures zeigt, war das Spiel bereits im November sowohl im App Store als auch bei Google Play die beliebteste App in der Kategorie „Spiele“ und blieb dies auch im Dezember. Kombiniert verzeichnete „Among Us“ im vergangenen Monat mehr als 48 Millionen Downloads im App Store und bei Google Play.

Die Smartphone-Version ist kostenfrei, dafür gibt es allerdings Werbeanzeigen. Diese lassen sich gegen eine Bezahlung von 2,29 Euro entfernen.

Apple selbst nominierte „Among Us“ als einen der „Trends des Jahres 2020“. Im App Store-Ranking war Project Makeover im Dezember das am zweithäufigsten heruntergeladene Spiel, direkt dahinter kam Sushi Roll 3D. Andere Spieleklassiker wie Roblox und Subway Surfers sind ebenfalls in der Top-10-Rangliste zu finden, die ihr nachfolgend einsehen könnt.