„For All Mankind“ gehörte zu den ersten Serien, die zum Start von Apple TV+ im November 2019 anliefen. Das Staffel-Finale wurde längst ausgestrahlt und Fans fiebern dem Start der 2. Staffel entgegen. Bevor die Fortsetzung im kommenden Monat anläuft, hat Apple noch einmal eine Zusammenfassung der 1. Staffel veröffentlicht.

For All Mankind — Season 1 Catch Up

Habt ihr euch „For All Mankind — Season 1“ noch nicht angeguckt? Dann gebt der Serie in jedem Fall eine Chance. In unseren Augen gehört sie zu den besten Serien auf Apple TV+. Um euch einen kleinen Vorgeschmack zu geben, um was es sich in der 1. Staffel dreht und euch gleichzeitig noch einmal im Vorfeld des Starts der 2. Staffel auf Ballhöhe zu bringen, hat Apple ein 88 Sekunden langes Video veröffentlicht.

„For All Mankind“ erzählt über das Leben von NASA-Astronauten, Ingenieuren und deren Familien, und zeigt eine aufstrebende Welt, in der die NASA und das Weltraumprogramm von großer Bedeutung und Mittelpunkt unserer Hoffnungen und Träume war.

Apple hat bereits offiziell bestätigt, dass „For All Mankind — Season 2“ am 19. Februar auf Apple TV+ anlaufen wird. Neben der Zusammenfassung der 1. Staffel haben wir euch den Trailer zur 2. Staffel hier im Artikel eingebunden. Darüberhinaus wurde bereits bekannt, dass Apple die 3. Staffel zur Serie bereits in Auftrag gegeben hat. Diese wird vermutlich im Jahr 2022 ausgestrahlt.