Ohne großes Aufsehen hat Microsoft seine Office Apps für das iPad aktualisiert. Mit an Bord sind spannende Neuerungen für Word und Excel. Word erhält die angekündigte Trackpad- und Maus-Unterstützung, während Exel ab sofort den Multi-Windows-Modus unterstützt.

Microsoft aktualisiert Office Apps für iPad

Seit der Freigabe von iPadOS 13.4 bietet das iPad-Betriebssystem die Unterstützung für Magic Keyboard, Magic Mouse, Magic Mouse 2, Magic Trackpad, Magic Trackpad 2 sowie für Bluetooth- und USB-Mäuse von Drittanbietern. Das Update liegt nun 10 Monate zurück. Recht zögerlich hat Microsoft das Ganze für seine Office-Apps für iPad umgesetzt.

Zwar kündigte das Unternehmen im Herbst letzten Jahres an, dass man den Support von TrackPads und Mäusen implementieren wird, allerdings sprach Microsoft schon damals von einem langsamen Rollout. Nun Word für iPad in Version 2.45 im App Store vor. In den Release-Notes heißt es

Unterstützung der Benutzeroberflächen-Textinteraktion: Verwenden Sie das Trackpad der brandneuen magischen Tastatur, um mit Ihrem Dokument zu interagieren.

Verwendung eines Zeigegeräts: Schließen Sie ein Trackpad oder eine Maus an Ihr iPad an, um eine weitere Möglichkeit zum interagieren mit Word zu haben.

Auch Excel für iPad könnt ihr ab sofort in Version 2.45 herunterladen. Mit an Bord ist der Multi-Window-Modus. Es heißt

Arbeiten mit mehreren Tabellenblättern gleichzeitig: Excel kann zwei oder mehr Tabellenblätter nebeneinander öffnen, damit Sie diese anzeigen und bearbeiten können. Dieses Feature ist für Benutzer mit iOS13 oder höher verfügbar.

Tipp: Bei Amazon erhält ihr aktuell Microsoft 365 (Ehemalis Office 365) für 6 Personen zum Preis von nur 51,99 Euro anstatt 99 Euro.