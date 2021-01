Ein paar wenige Wochen müssen wir uns noch gedulden, bis „Cherry“ mit Tom Holland in der Hauptrolle am 12. März 2021 anlaufen wird. Zuvor wird der Film am 26. Februar seine Premiere in ausgewählten Kinos feiern. Bis dahin müssen wir uns mit den ersten offiziellen Fotos und dem offiziellen Trailer begnügen. Genau diesen hat Apple nun veröffentlicht.

Offizieller Trailer zu „Cherry“ mit Tom Holland verfügbar

„Cherry“ folgt der wilden Reise eines entrechteten jungen Mannes aus Ohio, der die Liebe seines Lebens trifft, nur um zu riskieren, sie durch eine Reihe von schlechten Entscheidungen und herausfordernden Lebensumständen zu verlieren. Inspiriert von dem gleichnamigen Bestseller-Roman zeigt „Cherry“ Tom Holland in der Titelrolle als eine unbekümmerte Figur, die vom Abbruch des Studiums zum Dienst im Irak als Sanitäter der Armee übergeht und nur von seiner einzigen wahren Liebe Emily (Ciara Bravo) fest verankert wird.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Als Cherry als Kriegsheld nach Hause zurückkehrt, kämpft er gegen die Dämonen der nicht diagnostizierten PTBS-Krankheit und der Spiralen zur Drogenabhängigkeit und umgibt sich mit einer Vielzahl verdorbener Außenseiter. Cherry lebt über seinen Verhältnissen und wendet sich dem Bankraub zu, um seine Sucht zu finanzieren. Auf dem Weg dorthin zerstört er seine Beziehung zu Emily. „Cherry“ wurde von den visionären Regisseuren Anthony und Joe Russo auf kühne und grobkörnige Weise auf die Leinwand gebracht und ist eine düster humorvolle, unerschütterliche Coming-of-Age-Geschichte eines Mannes auf der Suche nach Sinn und menschlicher Verbindung.