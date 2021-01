Im vergangenen Monat hatte Disney+ bereits angekündigt, dass mit „Star“ neue Inhalte auf dem Video-Streaming-Dienst starten werden. Gleichzeitig wird der Anbieter an der Preisschraube drehen, so dass das Monatsabo zukünftig 7,99 Euro kosten wird. Das Jahresabo schlägt mit 79,99 Euro zu Buche.

Neu auf Disney+ [Februar 2021]

Star wird am 23. Februar 2021 als sechste Welt in Disney+ integriert und reiht sich

somit neben den bereits etablierten Marken Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic und Disney als fester Bestandteil von Disney+ ein. Star verspricht mehr: Mehr Serien, mehr Filme und mehr Originals.







Star wird ein breites Angebot an General Entertainment Inhalten umfassen und damit den Katalog an Inhalten, die auf Disney+ verfügbar sind, verdoppeln. Star wird das Zuhause von mehreren tausend Stunden an Filmen und Serien aus den Disney Kreativstudios, darunter Disney Television Studios (20th Television und ABC Signature), FX Productions und 20th Century Studios. Zudem Star-Inhalten gehören unter anderem Originals wie Big Sky und Love, Victor sowie weitere Serien, wie z.B. 24, Family Guy, How I Met Your Mother, Lost, Prison Break, Akte X und viele mehr.

Disney Originals

19. Februar

Flora & Ulysses

Neue Disney+ Katalog Titel

5. Februar

Willkommen im Haus der Eulen (Staffel 1)

Robots

Bibi & Tina – Der Film

Bibi & Tina: Voll Verhext

Bibi & Tina: Mädchen gegen Jungs

12. Februar

An die Töpfe, fertig, lecker! (Staffel 1-2)

Car S.O.S. (Staffel 7) – National Geographic

Die Beni Challenge (Staffel 1-3)

Faszination Supercars (Staffel 1) – National Geographic

19. Februar

Eine unberechenbare Familie (Staffel 1)

Gag Attack (Staffel 1)

Unser Kosmos: Die Reise geht weiter (Staffel 2) – National Geographic

26. Februar